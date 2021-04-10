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Başkan Erdoğan talimat verdi: Çiftçiye büyük müjde! Vatandaşa ücretsiz dağıtılacak

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Giriş: 10.04.2021 16:12
Güncelleme:10.04.2021 16:19
Pandemi nedeniyle zor günler geçiren çiftçiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla büyük destek geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçinin elinde kalan 1 Milyon 200 bin ton patates 250 bin ton soğan 750 bin ton çeltiği satın alacak.

Pandemi döneminde yaşanan sorunlar nedeniyle çiftçilerin ürünlerinin bir kısmı elinde kaldı. Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patates, 250 bin ton soğan, 750 bin ton çeltik satın alınacak. Çiftçinin satın alınan ürünü ise vatandaşa ücretsiz dağıtılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan pandemi süreci boyunca mağdur olan çiftçinin sorunlarının çözümü için destek çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

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