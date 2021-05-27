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Başkan Erdoğan müjdeyi duyurmuştu! Bakan Dönmez detayları paylaştı! Petrol keşfinden ilk görüntüler

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Giriş: 27.05.2021 14:13
Güncelleme:27.05.2021 14:24
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından verdiği müjdede, "Karadeniz’deki 405 milyar m3’lük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6.800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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Petrol keşfinden ilk görüntüler
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