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Başkan Erdoğan müjdeyi duyurmuştu! Bakan Dönmez detayları paylaştı! Petrol keşfinden ilk görüntüler
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından verdiği müjdede, "Karadeniz’deki 405 milyar m3’lük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6.800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.