08 Mayıs 2023, Pazartesi
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Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! A Haber'de değerlendirdi
İstanbul'da yüzyılın mitinginde 1,7 milyon vatandaşa hitap eden Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı. Salı günü kamu işçileri zammı için rakamı duyuracağını bildiren Erdoğan, asgari ücret, emekli ve memur maaşları için düzenlemeler yapılacağını müjdeledi. Tarihi günde tarihi ifadeler kullanan Erdoğan, maaşların enflasyon farkı ve refah payı ile beraber belirleneceğini ifade etti..Asgari ücret, emekli ve memur zammı refah payı ile yeniden belirlenecek. Peki asgari ücret, emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.