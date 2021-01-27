Başkan Erdoğan: Lokanta, kafe ve restoran sahibi esnaflara destek ödemesi yapacağız

AK Parti Grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan lokanta, kafe ve restoran sahibi esnafların yüzünü güldüren bir müjde açıkladı. Başkan Erdoğan, “Esnaflarımızı bugüne kadar yalnız bırakmadık. Bundan sonra da yalnız bırakmayacağız. Esnafımıza doğrudan esnaf desteği ve kira ödemeleri desteği kapsamında 3 ay süre ile aylık bin lira esnaf desteği büyükşehirlerde 750 lira diğer şehirlerde 500 lira kira desteği ödemesine devam ediyoruz. Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olanlara destek ödemesi yapacağız.” dedi.