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Başkan Erdoğan imzaladı! Temel gıda maddelerinde fiyatları düşürecek hamle! Yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2022 15:31
Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na videokonferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini açıkladı. Erdoğan, "Bu indirim gıda ürünlerinde yüzde 7 indirim demektedir. Gıda sektöründe de aynı oranda fedakarlık talep ediyoruz. Pazartesi gününden itibaren toplamda yüzde 7'lik indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz." dedi.
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