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Başkan Erdoğan ile görüştüm dedi asgari ücret müjdesini verdi! MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı: Asgari ücrete temmuz ayında zam yapılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2022 10:00
Güncelleme:29.03.2022 10:02
Partisinin istişare toplantısında konuşan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ifade ederek, temmuz ayında asgari ücrete ve emekli aylıklarına zam geleceğini açıkladı.

MHP Kocaeli İl Teşkilatı ilçelerde yaptığı istişare toplantılarına devam ediyor. Son istişare toplantısı önceki gün Gölcük'te yapıldı. Toplantıya Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın sözleri damga vurdu. Sancaklı, ekonomi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kocaeli Gazetesi'nden Serhat Güneş'in haberine göre, MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı, partililerle buluşmasındaki konuşmasında hem emekli aylıklarına hem de asgari ücrete zam geleceğini açıkladı.

TEMMUZ AYINDA ZAM GELECEK

Sancaklı açıklamasında şunları kaydetti: "İnşallah Temmuz ayı ile birlikte asgari ücretten tutun da emeklilerimize kadar birçok çalışan ve emeklilerimizin maaşlarına zam yapılacak. Çiftçilerimizin kredilerinde kolaylık sağlanacak. Halkımızın yanında olmaya devam edecek olan Cumhur İttifakı bunu her alanda göstermeye devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız 15 gün önce imzaladığı kararname ile çiftçilerimizin borçlarının yüzde 75'ini devletimizin ödeyeceğini ilan etti. Temmuz ayında da maaşlara zam gelecektir" dedi.

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