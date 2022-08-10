10 Ağustos 2022, Çarşamba
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Başkan Erdoğan fiyatları düşürün talimatı vermişti! Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde çalışmalar başladı | Hangi ürünlerde indirim yapılacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde satılan ürünler için indirim talimatı verdi. “Tarım Kredi marketleri kar amaçlı kurulmadı” ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, “Tarım Kredi marketlerinde fiyatları düşürün” demişti. O talimatın ardından marketlerde çalışmalar başladı indirimler etiketlere yansıyacak. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan, Ankara'dan aktardı.