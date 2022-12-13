13 Aralık 2022, Salı
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Başkan Erdoğan EYT için tarih verdi! Faruk Erdem'den flaş tahmin: Şart olmayacağının işareti bana göre
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, EYT düzenlemesine ilişkin, "2023'e EYT'yi masamızdan kaldırarak girmiş olacağız" dedi. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Yaş önerisi, prim önerisi, Finlandiya modeli vs... Bu sorunu çözmüş olarak gireceğiz demesi bu tür şartların olmayacağının işareti bana göre" diye konuştu.