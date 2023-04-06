06 Nisan 2023, Perşembe
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Başkan Erdoğan: Enflasyona karşı gereken adımları attık
Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeliyle tarihi rekorlara imza attıklarını söyledi. Başkan Erdoğan, "G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olduk. Enflasyondaki düşüşün günlük hayata yansıması için gereken adımları atıyoruz. Mehmet Şimşek kardeşimizin koordinasyonunda bir ekibimiz hazırlıklar yapıyor." ifadelerini kullandı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.