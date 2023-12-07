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Başkan Erdoğan: Doğalgaz desteğini 1500 ile 3 bin 500 liraya yükselttik

A Haber
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Giriş: 07.12.2023 11:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Külliye’de yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu ve doğalgaz desteğinin artırıldığını belirtti. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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