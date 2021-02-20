20 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Başkan Erdoğan devreye girdi! Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili son adım: Sayısı artıyor

Başkan Erdoğan devreye girdi! Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili son adım: Sayısı artıyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.02.2021 13:15
Güncelleme:20.02.2021 13:20
Son dakika haberine göre sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artışla ilgili son adım Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Başkan Erdoğan’ın, “Tarım Kredi’ye ait kooperatif marketler regüle edilecek. Bunların sayısının arttırılması için planlama yapılıyor.” dediği öğrenildi.
Başkan Erdoğan devreye girdi! Sayısı artıyor
Başkan Erdoğan devreye girdi! Sayısı artıyor
Yiğit Bulut 140 milyar dolar açıklaması
Yiğit Bulut "140 milyar dolar" açıklaması
İstenmeyen mesaja dur deyin
İstenmeyen mesaja dur deyin
Altında düşüş sürer mi? İşte güncel altın fiyatları
Altında düşüş sürer mi? İşte güncel altın fiyatları
Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı
Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı
Faiz kararı ne anlama geliyor?
Faiz kararı ne anlama geliyor?
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalar faiz kararına kilitlendi
Piyasalar faiz kararına kilitlendi
Felaket tellalları sınıfta kaldı
Felaket tellalları sınıfta kaldı
“Desteği iki katına çıkartıyoruz”
“Desteği iki katına çıkartıyoruz”
Marketlerde yeni dönem
Marketlerde yeni dönem
Erkekler mobbingde daha mağdur
Erkekler mobbingde daha mağdur
Daha Fazla Video Göster