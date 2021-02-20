Başkan Erdoğan devreye girdi! Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili son adım: Sayısı artıyor

Son dakika haberine göre sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artışla ilgili son adım Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Başkan Erdoğan’ın, “Tarım Kredi’ye ait kooperatif marketler regüle edilecek. Bunların sayısının arttırılması için planlama yapılıyor.” dediği öğrenildi.