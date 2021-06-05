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Başkan Erdoğan büyük müjdeyi verdi! Peki doğalgaz keşfinin ekonomiye etkisi ne olacak?
Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz milli ekonomiye de büyük katkı sunacak. En başta üretimin yıllık 15 milyar metreküpe kadar ulaşabilecek olması bugünkü rakamlarla ithalata harcanacak yıllık 3 milyar doların Türkiye'de kalması anlamına geliyor. Üretimde girdi olarak yerli gazın kullanımının sağlanması ile de maliyetlerinin azalması ve fiyat istikrarı yakalanması mümkün olacak.