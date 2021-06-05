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Başkan Erdoğan büyük müjdeyi verdi! Peki doğalgaz keşfinin ekonomiye etkisi ne olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2021 12:11
Güncelleme:05.06.2021 12:23
Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz milli ekonomiye de büyük katkı sunacak. En başta üretimin yıllık 15 milyar metreküpe kadar ulaşabilecek olması bugünkü rakamlarla ithalata harcanacak yıllık 3 milyar doların Türkiye'de kalması anlamına geliyor. Üretimde girdi olarak yerli gazın kullanımının sağlanması ile de maliyetlerinin azalması ve fiyat istikrarı yakalanması mümkün olacak.
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