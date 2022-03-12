12 Mart 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan bizzat duyuracak! Sağlık çalışanlarına güzel haber! Maaşlar artıyor
Sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesine ilişkin yasa teklifinde sona gelindi. Düzenleme ile sağlıkçıların maaşlarında önemli bir artış sağlanacak. Müjdeyi 14 Mart Tıp Bayramı’nda Başkan Erdoğan duyuracak.