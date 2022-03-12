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Başkan Erdoğan bizzat duyuracak! Sağlık çalışanlarına güzel haber! Maaşlar artıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.03.2022 17:08
Sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesine ilişkin yasa teklifinde sona gelindi. Düzenleme ile sağlıkçıların maaşlarında önemli bir artış sağlanacak. Müjdeyi 14 Mart Tıp Bayramı’nda Başkan Erdoğan duyuracak.
Başkan Erdoğan bizzat duyuracak! Maaşlar artıyor
Başkan Erdoğan bizzat duyuracak! Maaşlar artıyor
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