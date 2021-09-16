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Başkan Erdoğan Akkuyu NGS’de incelemelerde bulunacak ve Mersin-Gözne yolunun açılışını yapacak

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Giriş: 16.09.2021 16:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Mersin temasları kapsamında Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu sahasını ziyaret ederek incelemelerde bulunacak. Akkuyu'daki çalışmalar hakkında yetkililerinden bilgi alacak olan Başkan Erdoğan, ayrıca bölgedeki yaylalara ulaşımı kolaylaştıracak olan Mersin-Gözne yolunun açılışını yapacak.
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