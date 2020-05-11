Bankaların kredi hacmi son 1 haftada artış gösterdi! Destek (ihtiyaç) kredilerinde yüzde 85 oranına ulaşıldı |Video

Bankaların kredi hacimlerinde artış yaşandı. Son rakamları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında açıkladı. Erdem, pandemi sürecinde 5 bin TL'nin altında geliri olan vatandaşlara verilen destek kredilerininde de yüzde 85 oranına erişildiğini söyledi. Her 100 kişiden 85'nin başvurusuna yanıt verildiğini ifade eden Erdem, bu rakamın daha da yükselmesi yönünde çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Bankaların kredi hacimlerinde artış yaşandı.

Son rakamları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında açıkladı. Erdem, pandemi sürecinde 5 bin TL'nin altında geliri olan vatandaşlara verilen destek kredilerininde de yüzde 85 oranına erişildiğini söyledi. Her 100 kişiden 85'nin başvurusuna yanıt verildiğini ifade eden Erdem, bu rakamın daha da yükselmesi yönünde çalışmaların sürdüğünü açıkladı.