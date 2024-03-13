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Bankalardan kredi ve taksit freni

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2024 09:54
Bu hafta itibarıyla bazı bankaların kredi kartı nakit avans taksit sayısı 12 aydan 3 aya indi. Bazı bankaların ise, yeni müşterilerine sunduğu 10 bin TL'ye kadar olan faizsiz kredilerdeki vade sayısının 6 aydan 3 aya düştüğü belirtildi. Ayrıca, bu hafta ticari kredi faizlerinde de sert artışlar yaşandı. Bazı özel bankaların ticari kredi yıllık faizi şubatta yüzde 48 iken martta yüzde 77'ye kadar ulaştı.
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Bankalardan kredi ve taksit freni
Bankalardan kredi ve taksit freni
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