Bankalardan kredi ve taksit freni

Bu hafta itibarıyla bazı bankaların kredi kartı nakit avans taksit sayısı 12 aydan 3 aya indi. Bazı bankaların ise, yeni müşterilerine sunduğu 10 bin TL'ye kadar olan faizsiz kredilerdeki vade sayısının 6 aydan 3 aya düştüğü belirtildi. Ayrıca, bu hafta ticari kredi faizlerinde de sert artışlar yaşandı. Bazı özel bankaların ticari kredi yıllık faizi şubatta yüzde 48 iken martta yüzde 77'ye kadar ulaştı.

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