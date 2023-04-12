Bankalar promosyon yarışında

EYT'liler başta olmak üzere tüm emeklilerin gözü kulağı bu ayki ödemelerde. Çünkü hem en düşük emekli maaşları zamlı yatacak, hem de EYT'liler ilk maaşlarını alacak. Dahası bayram ikramiyelerinin ödemesi de yine bu ay içinde olacak. Peki, kimin maaşı ne zaman hesabında olacak? Bankaların promosyon konusunda yaptığı bir artış var mı? Zeynep Timurlenk Pozut ve İbrahim Türk, bu soruların yanıtlarını ayrıntılarıyla derledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN