12 Nisan 2023, Çarşamba
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Bankalar promosyon yarışında
EYT'liler başta olmak üzere tüm emeklilerin gözü kulağı bu ayki ödemelerde. Çünkü hem en düşük emekli maaşları zamlı yatacak, hem de EYT'liler ilk maaşlarını alacak. Dahası bayram ikramiyelerinin ödemesi de yine bu ay içinde olacak. Peki, kimin maaşı ne zaman hesabında olacak? Bankaların promosyon konusunda yaptığı bir artış var mı? Zeynep Timurlenk Pozut ve İbrahim Türk, bu soruların yanıtlarını ayrıntılarıyla derledi.