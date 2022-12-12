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Bankalar döviz satacak

A Haber
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Giriş: 12.12.2022 09:53
Merkez Bankası bankaların döviz pozisyonlarını azaltmalarıyla ilgili bir karar aldı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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