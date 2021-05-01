Bankacılıkta yeni dönem! Bugün başladı

Artık banka müşterisi olmak için ıslak imzaya gerek kalmayacak. Bankalar uzaktan kimlik tespitiyle müşteri alabilecek. Bankalar uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebilecek. Sistemin işleyişine dair Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği hazırlıklarını tamamladı.