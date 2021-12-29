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Bankacılıkta yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

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Giriş: 29.12.2021 10:07
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), şubesiz faaliyet gösterecek dijital bankalara yönelik yeni dönemi başlatıyor. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında "Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik", yayımlandı.
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