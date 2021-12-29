29 Aralık 2021, Çarşamba
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Bankacılıkta yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), şubesiz faaliyet gösterecek dijital bankalara yönelik yeni dönemi başlatıyor. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında "Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik", yayımlandı.