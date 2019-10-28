Banka komisyon ve ücretlerine yeni düzenleme |Video

Tüketiciyi isyan ettiren bankaların komisyon ve ücretlere müdahale geliyor. AK Parti'nin hazırladığı ve önümüzdeki günlerde Meclis'e götürmeyi planladığı yasa taslağına göre, komisyon ve hizmet bedellerinde oranları Merkez Bankası belirleyecek.

Hükümetten tüketiciyi isyan ettiren banka komisyonlarına müdahale geliyor.

AK Parti'nin önümüzdeki günlerde Meclis'in gündemine taşımaya hazırlandığı yasa teklifinde, kredi kullanımından proje finansmanına, bankalara müdahaleye kadar birçok konu yeniden düzenlenecek.

TÜKETİCİ MAĞDURİYETİNE SON!

Bankacılık sisteminin gereksinimlerine göre hazırlanan yeni düzenlemeyle, bankaların azami faiz oranlarının yanı sıra her türlü işlemden elde ettikleri ücret, masraf, komisyon ve hizmet bedelleri için azami miktar veya oranları tespit etmeye Merkez Bankası yetkili olacak. Yılın ilk 9 ayında kredilerden alınan ücret ve komisyonlar 10.5 milyar liraya, hizmet gelirleri ise 31.8 milyar liraya çıkarken, bankacılık sisteminde

tüketiciyi mağdur eden uygulamalara son verilecek.

Düzenleme, internet dolandırıcılığının önü kapatılması, proje finansmanının teşviki bankacılık sistemini tehlikeye düşürenlerin imza yetkisinin kalkması gibi maddeleri de içeriyor.

Diğer yandan bankacılık sistemi için "önemli" olarak tanımlanan bankalara mali bünyelerini iyileştirmeleri için özel önlem planı hazırlama yükümlülüğü getirilecek. mali durumu bozulan bankalara müdahale edilebilmesi için kanunda sayılanlardan en az 5 şartın gerçekleşmesi gerekecek.