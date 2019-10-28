28 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
28.10.2019

Banka komisyon ve ücretlerine yeni düzenleme |Video

Tüketiciyi isyan ettiren bankaların komisyon ve ücretlere müdahale geliyor. AK Parti'nin hazırladığı ve önümüzdeki günlerde Meclis'e götürmeyi planladığı yasa taslağına göre, komisyon ve hizmet bedellerinde oranları Merkez Bankası belirleyecek.

Hükümetten tüketiciyi isyan ettiren banka komisyonlarına müdahale geliyor.

AK Parti'nin önümüzdeki günlerde Meclis'in gündemine taşımaya hazırlandığı yasa teklifinde, kredi kullanımından proje finansmanına, bankalara müdahaleye kadar birçok konu yeniden düzenlenecek.

TÜKETİCİ MAĞDURİYETİNE SON!

Bankacılık sisteminin gereksinimlerine göre hazırlanan yeni düzenlemeyle, bankaların azami faiz oranlarının yanı sıra her türlü işlemden elde ettikleri ücret, masraf, komisyon ve hizmet bedelleri için azami miktar veya oranları tespit etmeye Merkez Bankası yetkili olacak. Yılın ilk 9 ayında kredilerden alınan ücret ve komisyonlar 10.5 milyar liraya, hizmet gelirleri ise 31.8 milyar liraya çıkarken, bankacılık sisteminde
tüketiciyi mağdur eden uygulamalara son verilecek.

Düzenleme, internet dolandırıcılığının önü kapatılması, proje finansmanının teşviki bankacılık sistemini tehlikeye düşürenlerin imza yetkisinin kalkması gibi maddeleri de içeriyor.

Diğer yandan bankacılık sistemi için "önemli" olarak tanımlanan bankalara mali bünyelerini iyileştirmeleri için özel önlem planı hazırlama yükümlülüğü getirilecek. mali durumu bozulan bankalara müdahale edilebilmesi için kanunda sayılanlardan en az 5 şartın gerçekleşmesi gerekecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Banka komisyon ve ücretlerine yeni düzenleme
Banka komisyon ve ücretlerine yeni düzenleme
Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılan (EYT) açıklaması
Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılan (EYT) açıklaması
Dolar TL ne kadar? En güncel döviz kurları alış satış fiyatları
Dolar TL ne kadar? En güncel döviz kurları alış satış fiyatları
Altın fiyatlarında hareketlilik
Altın fiyatlarında hareketlilik
Merkez Bankası'nın faiz indirme kararı ne anlama geliyor?
Merkez Bankası'nın faiz indirme kararı ne anlama geliyor?
Yeni vergi düzenlemesi nasıl olacak?
Yeni vergi düzenlemesi nasıl olacak?
MB'nin faiz kararı sonrası dolarda son durum
MB'nin faiz kararı sonrası dolarda son durum
AK Parti'den yeni vergi düzenlemesi hakkında açıklama
AK Parti'den yeni vergi düzenlemesi hakkında açıklama
Trump'ın açıklamalarının ardından dolar düşüşe geçti
Trump'ın açıklamalarının ardından dolar düşüşe geçti
Rusya ile Güvenli Bölge anlaşması sonrası döviz kurunda son durum | Dolar TL Euro TL 23 Ekim Çarşamba canlı takip
Rusya ile Güvenli Bölge anlaşması sonrası döviz kurunda son durum | Dolar TL Euro TL 23 Ekim Çarşamba canlı takip
Volkswagen'den Türkiye açıklaması
Volkswagen'den Türkiye açıklaması
Hakan Atilla’nın yeni görevi belli oldu
Hakan Atilla’nın yeni görevi belli oldu
Daha Fazla Video Göster