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Banka kartı aidatlarına dikkat! Faruk Erdem A Haber canlı yayınında uyardı

A Haber
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Giriş: 01.04.2021 10:16
Güncelleme:01.04.2021 10:56
Son dakika ekonomi haberleri... Banka ve kredi kartları sayısında artış yaşanıyor. Peki bankaların ortalama kart geliri ne kadar? Vatandaşların hakları neler? Kart aidatı ödemek zorunlu mu? Sildirme yöntemleri neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
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