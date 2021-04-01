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0){for(t=0;t
01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Banka kartı aidatlarına dikkat! Faruk Erdem A Haber canlı yayınında uyardı Giriş: 01.04.2021 10:16 Güncelleme:01.04.2021 10:56 Son dakika ekonomi haberleri... Banka ve kredi kartları sayısında artış yaşanıyor. Peki bankaların ortalama kart geliri ne kadar? Vatandaşların hakları neler? Kart aidatı ödemek zorunlu mu? Sildirme yöntemleri neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı. DİĞER