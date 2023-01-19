Bakanlık fahiş aidatlara karşı devrede! Özel birim nasıl çalışacak?

Son dönemde artan fahiş aidat ücretine karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından özel bir denetleme birimi kurulacak. Peki bu birim nasıl çalışacak? Site yönetimlerinin istediği gibi zam yapması önlenecek mi? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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