19 Ocak 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bakanlık fahiş aidatlara karşı devrede! Özel birim nasıl çalışacak?
Son dönemde artan fahiş aidat ücretine karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından özel bir denetleme birimi kurulacak. Peki bu birim nasıl çalışacak? Site yönetimlerinin istediği gibi zam yapması önlenecek mi? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.