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Bakan Tunç’tan kira açıklaması

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Giriş: 04.07.2023 12:16
Fahiş kira artışları ve kiracı ile ev sahibi arasındaki ihtilafa ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Zam konusunda yüzde 25 sınırı var. Sözleşme olduğu için yüzde 25’i geçemez” dedi.
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