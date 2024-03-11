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Bakan Şimşek'ten Fitch açıklaması: Türkiye'nin sağlam ekonomi politikaları gücünü yansıtıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2024 10:50
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fitch'in Türkiye'nin notunu ve görünümü yükseltmesine yönelik olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek "Fitch'in Türkiye'nin uzun vadeli döviz borç notunu B'den B+'ya, görünümü ise nötrden pozitife yükseltmesi, Türkiye'nin sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıtıyor. Sağlam politikalar sürdürmeye ve yapısal reformları uygulamaya kararlıyız" dedi. Ekonomideki gelişmeleri ve not artırımının piyasalara etkilerini Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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