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Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2024 12:04
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından cari açık rakamları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Şimşek’ten cari açık mesajı!
Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı!
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