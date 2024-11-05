05 Kasım 2024, Salı
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Bakan Şimşek’in Çin temasları başlıyor! Finans şirketleri ile buluşacak

Bakan Şimşek’in Çin temasları başlıyor! Finans şirketleri ile buluşacak

İskender Günen
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 16:30
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çin'de resmi temaslarda bulunacak. Temasları kapsamında ikili görüşmelerde bulunacak Bakan Şimşek'in gündeminde, ikili ticaret ile Çin'den gelecek yatırımlara ilişkin işbirliği imkanları olacak. Bakan şimşek, Çinli finans ve yatırım şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle de bir araya gelecek.
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