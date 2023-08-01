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Bakan Şimşek reel sektör temsilcileriyle görüştü

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Giriş: 01.08.2023 16:27
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da iş dünyası temsilcileriyle görüştü. Görüşmede, reel sektörün talepleri ve ekonomideki son durum değerlendirildi.
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