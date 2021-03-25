25 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Bakan Selçuk duyurdu: Mart ayı sosyal yardım desteği ödemeleri başladı

Bakan Selçuk duyurdu: Mart ayı sosyal yardım desteği ödemeleri başladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.03.2021 12:09
Güncelleme:25.03.2021 12:22
Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2 milyon 667 binden fazla ihtiyaç sahibine yaklaşık 274 milyon TL’den fazla ödeme yapacağız." açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk, Mart ayına ilişkin şartlı eğitim/ şartlı sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamında yapılan sosyal yardım ödemelerinin başladığını bildirdi.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE DESTEK
Bakan Selçuk, çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirterek toplam 2.665.282 fayda sahibine 271.114.355,00-TL ödeme yapılacağını açıkladı.

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN 1.929 İHTİYAÇ SAHİBİNE 3,1 MİLYON TL YARDIM
Selçuk, ayrıca kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarını belirterek, 1.929 ihtiyaç sahibine 3.188.064,78 TL destekte bulunacağız" dedi.

Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerini 25 Mart 2021 itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-29 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.

Mart ayı ödemeleri başladı
Mart ayı ödemeleri başladı
Kurdaki dalgalanmanın perde arkasını A Haber'de anlattı
Kurdaki dalgalanmanın perde arkasını A Haber'de anlattı
Takvim belli oldu! Reformlar haya geçiyor
Takvim belli oldu! Reformlar haya geçiyor
Başkan Erdoğan’dan vatandaşa çağrı
Başkan Erdoğan’dan vatandaşa çağrı
Döviz kuru saldırısının arkasında kim var?
Döviz kuru saldırısının arkasında kim var?
Milyonları etkileyecek değişiklikte detaylar belli oldu
Milyonları etkileyecek değişiklikte detaylar belli oldu
45 mesleğe erken emeklilik hakkı!
45 mesleğe erken emeklilik hakkı!
Evlilik hazırlığı yapan çiftlere önemli tavsiye!
Evlilik hazırlığı yapan çiftlere önemli tavsiye!
Banka genel müdürleriyle görüşecek
Banka genel müdürleriyle görüşecek
Spekülasyon yapanlara sert tepki
Spekülasyon yapanlara sert tepki
Emeklilik sisteminde 3 büyük reform
Emeklilik sisteminde 3 büyük reform
İşsizlik 2020 yılında geriledi
İşsizlik 2020 yılında geriledi
Daha Fazla Video Göster