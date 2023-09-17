17 Eylül 2023, Pazar
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Bakan Özhaseki'den A Haber'e özel açıklama | İstanbul'a kentsel dönüşüm projesi: 4 ayaklı plan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ABD'nin New York kentinde AHaber'e önemli açıklamalarda bulundu. BM gündemi, Sıfır Atık Hareketi, İklim Değişikliği konularına vurgu yapan Bakan Özhaseki kentsel dönüşüm çalışmalarına ise ayrı parantez açtı. İşte detaylar...