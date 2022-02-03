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Bakan Nebati'den büyüme, döviz ve enflasyon açıklaması

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Giriş: 03.02.2022 09:43
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada 2022 yılında büyüme oranını yüzde 5 civarında olmasını beklediğini söylerken, kur korumalı mevduat hesapları ile ilgili olarak da "Toplam hacim 272 milyar lirayı aştı. Kur korumalı yeni mevduat planına 113 milyar lira döviz hesaplarından geldi. Ocak ayında enflasyonun yükselmesini ve belirli bir süre yüksek seviyelerde kalmasını bekliyoruz. Yaz aylarında enflasyonun toparlanma kaydetmeye başlamasını ve Aralı kayında ise baz etkisinden dolayı keskin bir şekilde gerileyeceğini düşünüyoruz" dedi.
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