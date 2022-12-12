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Bakan Nebati: Konut bedeline göre kademeli bir faiz modeli olacak

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Giriş: 12.12.2022 10:50
Güncelleme:12.12.2022 11:03
Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati açıkladı. Konut kredisine kademeli faiz modeli geliyor. Ekonomi gazetesine konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Konut sektörünü canlandırmaya dönük ‘gerçek mortgage’ hazırlıklarımız var. Kredi vadesi 15 yıl olabilir. Konut bedeline göre kademeli bir faiz modeli olacak.” dedi. Konuyla ilgili Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli değerlendirmelerde bulundu.
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