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Bakan Muş: Tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştık

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2022 12:09
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erzurum’da haziran ayı dış ticaret verilerini açıklıyor. Muş, ''Haziranda ihracatımız yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur'' ifadelerini kullandı.
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