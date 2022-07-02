02 Temmuz 2022, Cumartesi
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Bakan Muş: Tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştık
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erzurum’da haziran ayı dış ticaret verilerini açıklıyor. Muş, ''Haziranda ihracatımız yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur'' ifadelerini kullandı.