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Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: Yıllık enflasyon ağustos ayında belirgin şekilde gerilecek

Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: Yıllık enflasyon ağustos ayında belirgin şekilde gerilecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.08.2024 13:15
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri on aydır iyileştiğini vurgularken "Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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