Bakan Mehmet Şimşek Japonya'nın önde gelen şirket yöneticileriyle görüştü: Yatırımcılarımızın yanındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata ve bazı Japon şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi. Şimşek, "Ülkemize yatırım yapan, istihdam sağlayan ve katma değer üreten tüm paydaşlarımızın yanındayız" mesajını verdi.

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