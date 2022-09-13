Bakan Kurum Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Töreni'nde konuştu

Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıyla başladı. Bakan Kurum buradaki açıklamalarında, "Bugün Elazığ, Malatya'da İzmir'de önce yaralarını saran, ardından da tarihin en büyük dönüşümlerine imza atan bir Türkiye var. Milletine sevdalı liderimizin önderliğinde 85 milyon vatandaşının her birini sarıp sarmalayan güçlü bir Türkiye var. Bu başarıları maalesef hazmedemeyenler var. Onlar şerde biz hayırda yarışmaya devam ettik." dedi.

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