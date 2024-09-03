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Bakan Işıkhan’dan belediyelere SGK borcu çağrısı

Bakan Işıkhan’dan belediyelere SGK borcu çağrısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 03.09.2024 11:35
Temmuz ayında borçlu belediyelere karşı harekete geçilmiş ve SGK'ya en çok borcu olan belediyelerin CHP yönetiminde olduğu anlaşılmıştı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere SGK borcu olan belediyelere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan son bir uyarı geldi.
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Belediyelere SGK borcu çağrısı
Belediyelere SGK borcu çağrısı
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