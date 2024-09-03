03 Eylül 2024, Salı
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Bakan Işıkhan’dan belediyelere SGK borcu çağrısı
Temmuz ayında borçlu belediyelere karşı harekete geçilmiş ve SGK'ya en çok borcu olan belediyelerin CHP yönetiminde olduğu anlaşılmıştı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere SGK borcu olan belediyelere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan son bir uyarı geldi.