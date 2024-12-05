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Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Komisyonu işaret etti

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! Komisyonu işaret etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.12.2024 01:03
Yılın bitimine az bir süre kala gözler asgari ücrete çevrildi. Ne kadar bir artış olacağı tartışmaları sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Işıkhan, asgari ücretin artışına ilişkin herkes ne kadar artacağı sorusunun cevabını aradığını belirterek "Ancak asgari ücreti; asgari ücret tespit komisyonu belirliyor. Şimdiden bir oran vermek asgari ücret tespit Komisyonumuzun iradesine, hassasiyetine gölge düşürmemeli." dedi.
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Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Komisyonu işaret etti
Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması!
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