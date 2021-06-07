Bakan Fatih Dönmez'den 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen “4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi”nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez yaptığı açıklamada "Bu yıl yeni bir sahada kuyu açabiliriz" ifadeleriyle müjdeyi verdi. Bakan Dönmez bulunan gazın ne zaman kullanılacağını da açıkladı.