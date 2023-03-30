Bakan Fatih Dönmez Akkuyu için tarih verdi: İlk nükleer yakıt tesise geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Akkuyu’da sona yaklaşıyoruz. 27 Nisan’da ilk nükleer yakıt tesisimize geliyor. Böylece Akkuyu, nükleer tesis statüsü kazanacak.” dedi. Bakan Dönmez’in bu açıklaması sonrası A Haber'e konuşan Başkan Erdoğan, "27 Nisan'da belki Sayın Putin de gelecek veya birlikte online sistemle bağlanacağız ve inşallah ilk adımı atacağız" ifadelerine yer verdi.