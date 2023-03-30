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Bakan Fatih Dönmez Akkuyu için tarih verdi: İlk nükleer yakıt tesise geliyor

İHA
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Giriş: 30.03.2023 09:55
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Akkuyu’da sona yaklaşıyoruz. 27 Nisan’da ilk nükleer yakıt tesisimize geliyor. Böylece Akkuyu, nükleer tesis statüsü kazanacak.” dedi. Bakan Dönmez’in bu açıklaması sonrası A Haber'e konuşan Başkan Erdoğan, "27 Nisan'da belki Sayın Putin de gelecek veya birlikte online sistemle bağlanacağız ve inşallah ilk adımı atacağız" ifadelerine yer verdi.
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