Bakan Elvan'dan ekonomide seferberlik mesajı

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği tarafından Uluslararası Yatırım Zirvesi kapsamında düzenlenen panele katıldıi. Bakan Elvan, "Türkiye'yi yatırımlarda cazibe merkezi yapmak adına ekonomi ve hukuk alanında yeni bir seferberlik başlattık." açıklamasında bulundu.