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Bakan duyurdu "Salgın süresince elektrik ve doğal gaz arzında kesinti yaşanmayacak" |Video
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine koronavirüs salgını süresince evlerde elektrik ve doğal gaz arzında hiçbir kesinti yaşanmayacağını söyledi. Bakan Dönmez aksi bir durumda vatandaşların kendilerini ulaşmaları konusunda çağrıda bulundu.
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