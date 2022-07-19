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Bakan Bilgin’den EYT hakkında A Haber’e özel açıklama: En uygun formülü devreye sokacağız

A Haber
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Giriş: 19.07.2022 09:29
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat bilgin EYT çalışması ile ilgili A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Bakan bilgin yürütülen çalışmanın yol haritasını anlattı. Detayları A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu aktardı.

EYT ne zaman çıkacak? Emeklilik için yaş şartını bekleyen EYT'liler, yeni düzenlemenin son durumunu araştırıyor. Konu hakkında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin, "Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk. Hazine ve Maliye bakanlığı da sürece katılacak. En uygun formülü devreye sokacağız. Çalışmayı yıl sonu ya da ocak başında Meclis'e sunacağız." dedi.

Sözleşmeli personel düzenlemesi ile ilgili de konuşan Bakan Bilgin, "Çalışmamızı tamamlayıp sendikaların da taleplerini alacağız" ifadelerini kullandı.

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