Bakan Bilgin duyurdu! Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Temmuz'da hesaplarda

Son dakika haberi... Güzel haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin, haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin yarından itibaren gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu kapsamda ödemeler, vatandaşların banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemeleri de ptt aracılığıyla gerçekleştirilecek.

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