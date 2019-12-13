Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Kamu bankaları...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kayseri'de iş dünyası ile buluşma programları kapsamında açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Kamu bankaları ile görüştük, faiz oranını yüzde 9 - 11,5'lara düşürüp reel sektöre yansıtacağız. Böylece yılı kapatmadan faizlerde tek haneye iniyoruz" dedi.