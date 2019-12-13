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13.12.2019
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Kamu bankaları...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kayseri'de iş dünyası ile buluşma programları kapsamında açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Kamu bankaları ile görüştük, faiz oranını yüzde 9 - 11,5'lara düşürüp reel sektöre yansıtacağız. Böylece yılı kapatmadan faizlerde tek haneye iniyoruz" dedi.
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