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03.10.2019
Bakan Albayrak: Kamu bankaları yerli ekonomiyi destekliyor |Video
A Haber canlı yayınında ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankacılık sektöründeki gelişmelere yönelik konuştu. Bakan Albayrak: "Kamu bankaları yerli ekonomiyi destekliyor" dedi.
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