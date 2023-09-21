Bağ-Kur’luya erken emeklilik geliyor

Emeklilik için 9 bin olan prim gün sayısı 7 bin 200 güne düşüyor. 1 milyon küçük esnaf yararlanacak. Kapsam geniş tutulursa EYT'liler faydalanacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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