BAĞ-KUR'luya 5 yıl erken emeklilik! Prim şartı 9 bin günden 7200 güne inecek

Meclis'e gelecek yeni torba yasa ile BAĞ-KUR'luların prim şartı 9 bin günden 7200 güne inecek. Böylece BAĞ-KUR'lular 5 yıl daha az prim ödeyebilecek. A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.

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