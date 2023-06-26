26 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları BAĞ-KUR'luya 5 yıl erken emeklilik! Prim şartı 9 bin günden 7200 güne inecek

BAĞ-KUR'luya 5 yıl erken emeklilik! Prim şartı 9 bin günden 7200 güne inecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.06.2023 13:16
Meclis'e gelecek yeni torba yasa ile BAĞ-KUR'luların prim şartı 9 bin günden 7200 güne inecek. Böylece BAĞ-KUR'lular 5 yıl daha az prim ödeyebilecek. A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
BAĞ-KUR’luya 5 yıl erken emeklilik
BAĞ-KUR'luya 5 yıl erken emeklilik
Cumhuriyet Gazetesi’ni yalanladı
Cumhuriyet Gazetesi'ni yalanladı
Milyonları ilgilendiriyor! Tek tek anlattı
Milyonları ilgilendiriyor! Tek tek anlattı
İhracatta yeni rekor
İhracatta yeni rekor
Enflasyonla büyük savaş! Toplantı sonrası flaş sözler
Enflasyonla büyük savaş! Toplantı sonrası flaş sözler
Borç yapılandırmada son gün ne zaman?
Borç yapılandırmada son gün ne zaman?
Bakan Şimşek’ten ’istikrar’ vurgusu
Bakan Şimşek'ten 'istikrar' vurgusu
TCMB Başkanı banka yöneticileriyle görüşecek
TCMB Başkanı banka yöneticileriyle görüşecek
Sıra geldi memur ve emekli zammına
Sıra geldi memur ve emekli zammına
Yaşlı-engelli aylıkları bugün hesapta!
Yaşlı-engelli aylıkları bugün hesapta!
Yeni dönemde ekonominin yol haritası!
Yeni dönemde ekonominin yol haritası!
Gözler emekli ve memur zammında
Gözler emekli ve memur zammında
Daha Fazla Video Göster