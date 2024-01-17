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Bağ-Kur prim günü ne zaman düşecek? Bağ-Kur prim günü 7 bin 200'e düşer mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 15:30
Bağ-Kur'luların pirim gün sayısı düşerse 5 yıl erken emeklilik yolu açılacak. Mali Müşavir Mustafa Genç A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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