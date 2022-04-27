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BAE ile ekonomik ilişkiler güçleniyor! Türkiye’de yatırımlar artacak

A Haber
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Giriş: 27.04.2022 08:43
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması müzakereleri başladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bu anlaşmayla iki ülkenin 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşacağını belirtti. BAE'li devlet bakanı da Türkiye'de var olan 5 milyar dolar seviyesindeki yatırımları artıracaklarını açıkladı.
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