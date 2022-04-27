27 Nisan 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
BAE ile ekonomik ilişkiler güçleniyor! Türkiye’de yatırımlar artacak
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması müzakereleri başladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bu anlaşmayla iki ülkenin 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşacağını belirtti. BAE'li devlet bakanı da Türkiye'de var olan 5 milyar dolar seviyesindeki yatırımları artıracaklarını açıkladı.